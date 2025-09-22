У Юры Борисова умер отец

Ранее в сентябре стало известно о смерти еще одного известного деятеля культуры — театрального режиссера и актера Бориса Мартынова, которому было 88 лет. Информация о его кончине появилась на сайте «Кино-Театр. Ру», однако точная дата и причины смерти не раскрывались. Таким образом, сентябрь ознаменовался сразу несколькими утратами среди представителей творческих профессий.