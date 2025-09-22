Ричмонд
У Юры Борисова умер отец

Отец актера Юры Борисова скончался в больнице Балашихи, прощание с ним и кремация прошли 22 сентября. Об этом сообщает источник, близкий к семье артиста. По информации издания, Борисов специально прилетел со съемок, чтобы попрощаться с родным человеком.

На похороны отца Юрий Борисов специально прилетел, несмотря на работу.

«Умер в больнице Балашихи. Предположительно, причиной стала онкология», — сообщил источник портала «СтарХит». Подробности о диагнозе и продолжительности болезни не раскрываются. Похороны и кремация состоялись 22 сентября.

Ранее в сентябре стало известно о смерти еще одного известного деятеля культуры — театрального режиссера и актера Бориса Мартынова, которому было 88 лет. Информация о его кончине появилась на сайте «Кино-Театр. Ру», однако точная дата и причины смерти не раскрывались. Таким образом, сентябрь ознаменовался сразу несколькими утратами среди представителей творческих профессий.