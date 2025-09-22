Президент Макрон заявил о признании Францией государственности Палестины

Франция официально признает государственность Палестины. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в понедельник, 22 сентября.
«Я заявляю о признании сегодня Францией государства Палестина», — сообщил французский лидер в ходе конференции по палестинскому вопросу, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Ранее Макрон заявлял о намерении использовать 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы создать противовес позиции Израиля и США по палестинскому вопросу. Как отмечает издание Politico, Франция и ее президент могут быть напрямую заинтересованы в признании Палестины.
До этого государственность Палестины официально признали также Канада, Австралия и Великобритания, о чем заявили премьер-министры этих стран.