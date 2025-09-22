СМИ: Скончался отец Юры Борисова

6 августа в СМИ появилась информация о том, что мать голливудского актера Брэда Питта Джейн Этта Питт скончалась на 85-м году жизни. По словам племянницы артиста, Питт скончалась за несколько дней до своего 85-летия. Девушка рассказала, что у Джейн Этты было «самое большое сердце». Родственница актера назвала его мать одаренной художницей и уточнила, что ее талант «больше всего проявлялся в живописи».