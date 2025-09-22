Старейшая женщина планеты рассмешила короля Карла III

Старейшая жительница мира, 116-летняя британка Этель Кейтерхэм, встретилась с королем Великобритании Карлом III. На встрече с монархом она пошутила о его популярности у женщин. Об этом сообщило BBC News.
Во время беседы с Карлом Кейтерхэм вспомнила, как король выглядел в молодости, и рассказала, что в те годы многие девушки мечтали выйти за него замуж. Эти слова вызвали улыбку и смех у монарха.
В разговоре британка также напомнила Карлу III о его инвеституре в замке Карнарвон в 1969 году. По словам внучки Кейтерхэм, которая также находилась рядом, ее бабушка, казалось бы, еще недавно вспоминала его, когда тот был еще принцем Чарльзом, и говорила, каким красивым он был.
— Ну да, по крайней мере то, что от него осталось, — ответил монарх с юмором.
До этого король встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. На их встрече также произошел ряд необычных моментов. Чета Трампов опоздала на 15 минут на встречу с принцем и принцессой Уэльскими, Уильямом и Кейт Миддлтон, в Виндзоре. Одетая в бордовое платье Миддлтон вместе с Уильямом приветствовала прибывших, после чего Трампа и его жену отвезли на встречу с королем Великобритании Карлом III.
На встрече Трамп похлопал короля Великобритании по спине, а затем пошел вперед него, начав разговор с одним из королевских гвардейцев. Согласно королевскому протоколу, прикосновения к британскому монарху считаются серьезным нарушением этикета: такое возможно только в том случае, если сам король проявит инициативу.