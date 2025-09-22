Старейшая женщина планеты рассмешила короля Карла III

В разговоре британка также напомнила Карлу III о его инвеституре в замке Карнарвон в 1969 году. По словам внучки Кейтерхэм, которая также находилась рядом, ее бабушка, казалось бы, еще недавно вспоминала его, когда тот был еще принцем Чарльзом, и говорила, каким красивым он был.