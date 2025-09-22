«Реально себя обессмертят»: Мединский высмеял запрет культовой советской комедии в Молдавии

«Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай. Запретить комедию Гайдая из-за “милитаристского контекста и политического содержания”… Такими решениями “молдаванские власти” реально себя обессмертят! Эх, когда-то была страна», — написал политик у себя в Telegram-канале.
Напомним, ранее показ комедии «Иван Васильевич меняет профессию» был внезапно прерван в Молдавии во время трансляции. Причиной такого решения стало якобы «милитаристское содержание» фильма. Однако конкретные детали, в которых местные вещатели увидели нарушение законодательства, не приводятся.