«Реально себя обессмертят»: Мединский высмеял запрет культовой советской комедии в Молдавии

Помощник президента России Владимир Мединский с иронией прокомментировал снятие с эфира в Молдавии культовой российской комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Политик назвал это решение молдавских властей «особым случаем глупости».

Источник: Life.ru

«Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай. Запретить комедию Гайдая из-за “милитаристского контекста и политического содержания”… Такими решениями “молдаванские власти” реально себя обессмертят! Эх, когда-то была страна», — написал политик у себя в Telegram-канале.

Напомним, ранее показ комедии «Иван Васильевич меняет профессию» был внезапно прерван в Молдавии во время трансляции. Причиной такого решения стало якобы «милитаристское содержание» фильма. Однако конкретные детали, в которых местные вещатели увидели нарушение законодательства, не приводятся.

