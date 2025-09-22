Солнечная активность может нарушить телерадиовещание в Ростове и области

С 27 сентября по 20 октября 2025 года солнечная активность может нарушить работу телевидения и радио в Ростовской области, предупреждают в РТРС.
На объекты Ростовского ОРТПЦ будет влиять солнечная интерференция, из-за которой возможны временные перерывы вещания продолжительностью до пяти минут.
Напомним, интерференция — физическое явление, когда один сигнал перекрывается другим. Например, первый источник сигнала — Солнце, а второй — один из искусственных спутников Земли, используемый в качестве ретранслятора для телевидения. В таких случаях сигналы суммируются, и основной информационный поток искажается или пропадает. Подобный белый шум обычно фиксируют осенью и весной.
Добавим, также временные перебои по техническим причинам в разных населенных пунктах и городах региона ожидаются с 22 по 27 сентября. Об этом подробнее можно узнать на сайте РТРС.
