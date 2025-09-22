Солнечная активность может нарушить телерадиовещание в Ростове и области

Напомним, интерференция — физическое явление, когда один сигнал перекрывается другим. Например, первый источник сигнала — Солнце, а второй — один из искусственных спутников Земли, используемый в качестве ретранслятора для телевидения. В таких случаях сигналы суммируются, и основной информационный поток искажается или пропадает. Подобный белый шум обычно фиксируют осенью и весной.