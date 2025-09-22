Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечная активность может нарушить телерадиовещание в Ростове и области

Жителей Дона предупредили о солнечной интерференции.

Источник: Комсомольская правда

С 27 сентября по 20 октября 2025 года солнечная активность может нарушить работу телевидения и радио в Ростовской области, предупреждают в РТРС.

На объекты Ростовского ОРТПЦ будет влиять солнечная интерференция, из-за которой возможны временные перерывы вещания продолжительностью до пяти минут.

Напомним, интерференция — физическое явление, когда один сигнал перекрывается другим. Например, первый источник сигнала — Солнце, а второй — один из искусственных спутников Земли, используемый в качестве ретранслятора для телевидения. В таких случаях сигналы суммируются, и основной информационный поток искажается или пропадает. Подобный белый шум обычно фиксируют осенью и весной.

Добавим, также временные перебои по техническим причинам в разных населенных пунктах и городах региона ожидаются с 22 по 27 сентября. Об этом подробнее можно узнать на сайте РТРС.

Подпишись на нас в Telegram.