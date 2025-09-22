Ричмонд
Сальдо назвал циничной атакой ВСУ по семьям с детьми в Форосе в Крыму

За это преступление украинские террористы еще ответят, отметил Сальдо.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ, атакуя поселок Форос в Крыму, делали это цинично, несмотря на то, что там отдыхали семьи с детьми. Об этом в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«За это преступление эти террористы еще ответят», — отметил глава региона.

Он отметил, что украинские националисты атаковали санаторий, где сейчас отдыхают дети. Губернатор также обратил внимание, что украинские боевики продолжают атаковать гражданские объекты на Херсонщине.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что количество погибших в результате атаки украинскими дронами на крымский санаторий «Форос» увеличилось до трех, 16 человек получили ранения.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о теракте против гражданских объектов на территории Крыма. В военном ведомстве подчеркнули, что ВСУ атаковали курортную зону, не имеющую военного значения.

