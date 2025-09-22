Сальдо назвал циничной атакой ВСУ по семьям с детьми в Форосе в Крыму

Боевики ВСУ, атакуя поселок Форос в Крыму, делали это цинично, несмотря на то, что там отдыхали семьи с детьми. Об этом в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.