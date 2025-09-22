В Шереметьево перенесли 13 рейсов и шесть отменили из-за ограничений в аэропорту

В аэропорту Шереметьево перенесли 13 рейсов на вылет, еще шесть маршрутов были отменены. Причиной стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные в воздушной гавани вечером в понедельник, 22 сентября.
Согласно данным о расписании аэропорта, в настоящий момент на прилет в Шереметьево задерживаются 40 рейсов из-за корректировки рейсов.
Пресс-служба воздушной гавани также предупредила о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров в связи с ситуацией. При этом представители Шереметьево отметили, что обстановка в пассажирских терминалах остается спокойной.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Росавиации, что временные ограничения на прием и выпуск рейсов были введены в аэропорту Грабцево в городе Калуга.