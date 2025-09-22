В московском аэропорту перенесены 45 рейсов на фоне атаки дронов

Несмотря на массовые задержки, в терминалах сохраняется спокойная обстановка. Персонал авиакомпаний информирует пассажиров о переносах и отменах рейсов. В свою очередь, представители «Аэрофлота» и лоукостера «Победа» предупредили о корректировке расписания и попросили пассажиров следить за обновлениями информации на официальных сайтах перевозчиков и аэропорта.