Жительница Калинковичей выплатила более Br36 тыс. за продажу контрафактной косметики на маркетплейсе

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Калинковичей выплатила более Br36 тыс. за продажу контрафактной косметики на известном маркетплейсе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление юстиции Гомельского областного исполнительного комитета.
Индивидуальная предпринимательница была привлечена к ответственности за торговлю контрафактными косметическими средствами на маркетплейсе Wildberries. Решение российского арбитражного суда было исполнено судебными исполнителями Калинковичского района.
Конфликт начался, когда российский правообладатель одного из брендов обнаружил в продаже товары с незаконно используемым товарным знаком. Чтобы собрать доказательства, правообладатель выкупил несколько позиций косметики, а затем направил в адрес продавца досудебную претензию. Ответа на претензию не последовало и правообладатель обратился в суд с иском, потребовав запрета на использование товарного знака, изъятие и уничтожение контрафактной продукции. Также требовал компенсацию в размере 1 млн российских рублей.
Изучив доказательства, суд удовлетворил иск частично. Женщину обязали прекратить незаконную деятельность и выплатить денежную компенсацию.
Предпринимательница удалила все спорные товары с маркетплейса, однако компенсацию добровольно не выплатила. Судебные исполнители были вынуждены применить меры воздействия: наложить арест на имущество должницы и ввести запрет на управление транспортным средством. Жительница Калинковичей в кратчайшие сроки полностью погасила задолженность и предоставила подтверждающую квитанцию. -0-