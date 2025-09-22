Жительница Калинковичей выплатила более Br36 тыс. за продажу контрафактной косметики на маркетплейсе

Конфликт начался, когда российский правообладатель одного из брендов обнаружил в продаже товары с незаконно используемым товарным знаком. Чтобы собрать доказательства, правообладатель выкупил несколько позиций косметики, а затем направил в адрес продавца досудебную претензию. Ответа на претензию не последовало и правообладатель обратился в суд с иском, потребовав запрета на использование товарного знака, изъятие и уничтожение контрафактной продукции. Также требовал компенсацию в размере 1 млн российских рублей.