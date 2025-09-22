Ричмонд
Международный аэропорт в Копенгагене закрыли из-за сообщений о БПЛА

Датский международный аэропорт приостановил работу вечером 22 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Власти Дании приняли решение о временной приостановке работы аэропорта в Копенгагене. Меры ввели после сообщений о якобы появлении дронов в воздушном пространстве страны. Об этом предупредило агентство Reuters.

По сведениям СМИ, международный аэропорт приостановил работу вечером 22 сентября (около 21:20 по Москве). Согласно заявлению местной полиции, рядом с воздушной гаванью заметили до четырех крупных дронов. В другие аэропорты перенаправлено не менее 11 рейсов.

«Аэропорт Копенгагена закрыт из-за беспилотников. От двух до четырех “крупных” беспилотников замечено в районе вокруг аэропорта Копенгагена», — говорится в заявлении полиции.

Тем временем за ночь 22 сентября над регионами РФ уничтожено 114 украинских БПЛА. Большая часть из них ликвидирована над Ростовской областью и Краснодарским краем.

