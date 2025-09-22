Международный аэропорт в Копенгагене закрыли из-за сообщений о БПЛА

Власти Дании приняли решение о временной приостановке работы аэропорта в Копенгагене. Меры ввели после сообщений о якобы появлении дронов в воздушном пространстве страны. Об этом предупредило агентство Reuters.
По сведениям СМИ, международный аэропорт приостановил работу вечером 22 сентября (около 21:20 по Москве). Согласно заявлению местной полиции, рядом с воздушной гаванью заметили до четырех крупных дронов. В другие аэропорты перенаправлено не менее 11 рейсов.
«Аэропорт Копенгагена закрыт из-за беспилотников. От двух до четырех “крупных” беспилотников замечено в районе вокруг аэропорта Копенгагена», — говорится в заявлении полиции.
