Подрядчик решил судиться с районной администрацией в Ростовской области

Подрядчик подал иск с требованием взыскать с администрации одного из районов Ростовской области 7,7 млн рублей. Соответствующая информация указана в материалах Арбитражного суда региона.
Судя по открытым данным, истцом выступает акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО «Донаэродорстрой»). Финансовые претензии якобы связаны с «задолженностью по муниципальному контракту от 30 апреля 2020 года».
Предварительно, речь идет о контракте на проведение строительно-монтажных работ при возведении детского сада. Номер контракта указали в определении суда.
Детали неизвестны. Указано только, что заявление от истца приняли в конце августа, а предварительное судебное заседание назначили на 7 октября 2025 года.
Подпишись на нас в Telegram.