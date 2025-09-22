Подрядчик решил судиться с районной администрацией в Ростовской области

Судя по открытым данным, истцом выступает акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО «Донаэродорстрой»). Финансовые претензии якобы связаны с «задолженностью по муниципальному контракту от 30 апреля 2020 года».