Украинский журналист Денис Бигус, руководитель издания Bihus.Info, был мобилизован в вооруженные силы Украины. Об этом он заявил в YouTube-канале своего издания.
Бигус сообщил, что получил повестку из Винницкого военкомата.
— Мне тут Винницкий военкомат сделал предложение, от которого сложно отказаться, и хотя сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в «тик-токах», человек в качестве человека, — отметил журналист.
Ранее Bihus.Info опубликовало расследование о коррупционных схемах в окружении президента Владимира Зеленского, связанных со строительством фортификационных сооружений. Выводы журналистов подтвердил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, призвав проверить распределение средств на оборону. Официального комментария от военкомата или властей Украины не поступало, передает ТАСС.
Ранее сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ») избили ветерана Вооруженных сил Украины при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области.
Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.