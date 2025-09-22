Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналистка Оуэнс требует экспертизы от жены Макрона на определение пола

Кэндис Оуэнс хочет отправить жену Макрона к независимым медикам.

Источник: Комсомольская правда

Американская журналистка Кэндис Оуэнс намерена потребовать от жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит прохождения медэкспертизы с целью определения её биологического пола* с условием, что обследование должны провести независимые медики.

«Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте», — сказала Оуэнс изданию Daily Mail.

Журналистка подчеркнула, что её не устраивают фото и «научные» доказательства того, что Брижит Макрон является женщиной, которые намерен предоставить в суде США адвокат четы Макронов Том Клэр.

Напомним, иск в США о клевете подан четой Макрон против журналистки Кэндис Оуэнс, которая опубликовала расследование на тему «Брижит была рождена мужчиной»*.

Ранее журналисты опубликовали сенсационное расследование о том, что якобы настоящее имя жены президента Франции Брижит Макрон — Жан-Мишель Троньё.

При этом генетик и заслуженный врач России Евгений Лильин объяснил KP.RU, какие два исследования точно помогут установить правду.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.