Журналистка Оуэнс требует экспертизы от жены Макрона на определение пола

Американская журналистка Кэндис Оуэнс намерена потребовать от жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит прохождения медэкспертизы с целью определения её биологического пола* с условием, что обследование должны провести независимые медики.
«Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте», — сказала Оуэнс изданию Daily Mail.
Журналистка подчеркнула, что её не устраивают фото и «научные» доказательства того, что Брижит Макрон является женщиной, которые намерен предоставить в суде США адвокат четы Макронов Том Клэр.
Напомним, иск в США о клевете подан четой Макрон против журналистки Кэндис Оуэнс, которая опубликовала расследование на тему «Брижит была рождена мужчиной»*.
Ранее журналисты опубликовали сенсационное расследование о том, что якобы настоящее имя жены президента Франции Брижит Макрон — Жан-Мишель Троньё.
При этом генетик и заслуженный врач России Евгений Лильин объяснил KP.RU, какие два исследования точно помогут установить правду.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.