Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17 в рознице

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Москвичи могут купить новинки из линейки iPhone 17 в магазине restore, ритейлер также начал выдавать клиентам их предзаказы, рассказали РИА Новости в компании.
«Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о начале выдачи предзаказов. В свободной продаже новинки доступны с 22 сентября онлайн и в магазинах Москвы», — сообщили в компании.
Отмечается, что в остальные магазины сети новинки будут поступать в течение ближайшей недели.
Там добавили, что по итогам предзаказа на 22 сентября был зафиксирован интерес к новой модели — количество предзаказов в 2025 году на 58% в штуках и на 62% в деньгах больше по сравнению с прошлым годом. При этом Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 65% всего предзаказа. Также в топ по числу предзаказов вошли Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.
Американская компания Apple 9 сентября представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах «Яндекс Маркета», Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей.
При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч. В restore: сейчас можно купить iPhone 17 на 256 Гб за 115 тысяч рублей.