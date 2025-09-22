Москвичи теперь могут свободно купить новые iPhone 17 в рознице

Там добавили, что по итогам предзаказа на 22 сентября был зафиксирован интерес к новой модели — количество предзаказов в 2025 году на 58% в штуках и на 62% в деньгах больше по сравнению с прошлым годом. При этом Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург сформировали 65% всего предзаказа. Также в топ по числу предзаказов вошли Ростов-на-Дону, Новосибирск, Самара и Краснодар.