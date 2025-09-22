Портфель потребкредитов в Ростовской области снизился за год на 9,5%

Портфель потребительских кредитов в Ростовской области к началу августа снизился на 9,5% по сравнению показателем годовой давности. Об этом в пресс-центре «Интерфакса» сообщила управляющий отделением Южного ГУ Банка России Наталья Леонтьева.
— Портфель потребительских кредитов снизился за год на 9,5%. Центробанк стремится охладить избыточное кредитование для того, чтобы снизить повышенный спрос, таким образом замедлить рост цен, — прокомментировала Наталья Леонтьева.
Эксперт добавила, что, по оценкам банков, спрос в потребительском кредитовании все равно наблюдается, в том числе и на автокредиты. По прогнозам Центробанка, розничное кредитование на Дону будет расти в сбалансированном темпе.
