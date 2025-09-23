Что можно и нельзя делать в день Петра и Павла 23 сентября на Рябинники

Православная церковь 23 сентября вспоминает святителей Петра и Павла. В народе принято праздновать день Петра и Павла Осенних. Однако существует еще одно название — Рябинники. Так, в указанную дату отмечали своеобразные именины рябины.
Что нельзя делать 23 сентября.
Не следует срывать с кустов рябину. Подобное может обернуться несчастьем. Запрещено 23 сентября жадничать. Предки верили, что это может грозить финансовыми сложностями.
Что можно делать 23 сентября.
По традиции, в названный день было принято готовить рябиновый квас. Считалось, что он помогает при бессоннице и простуде. Кроме того, старались 23 сентября посадить у дома рябину.
Согласно приметам, если рябины мало, то осень окажется сухой. Если же рябины много, то ждали дождливую осень. В том случае, если урожай рябины хороший, зима выдастся морозной.
Тем временем «Беларусь 1» сравнил цены на хлеб, молоко и яйца в Минске и Варшаве.
Кстати, мы узнали, что произошло после песни братьев Колдунов на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Георгий, где вы были все это время?!».
Ранее мы писали, что три драника-гиганта выпекут в Беларуси.