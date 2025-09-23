Ричмонд
Разработчик процессоров Nvidia и OpenAI объявили о партнерстве: что об этом известно

Организация Nvidia сообщила о намерении инвестировать до $100 млрд в OpenAI.

Источник: Комсомольская правда

Организация-разработчик графических процессоров Nvidia объявила о стратегическом партнерстве с компанией OpenAI. Сотрудничество рассчитано на развертывание 10 гигаваттных систем NVIDIA. Организация сообщила о намерении инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI в рамках проекта, говорится на сайте компании.

Так, их совместная работа начнется во второй половине 2026 года. Проект будут реализовывать в несколько этапов. Подчеркивается, что компании подписали соглашение по развертыванию системы для инфраструктуры искусственного интеллекта OpenAI нового поколения.

«Для поддержки этого развертывания, включая центр обработки данных и энергетические мощности, Nvidia намерена инвестировать до $100 млрд в OpenAI по мере развертывания новых систем», — утверждается в сообщении.

ЦБ России между тем объяснил, почему технологии ИИ не используются для принятия решений о ключевой ставке. Отмечается, что искусственный интеллект пока лишь помогает аналитикам и экономистам быстрее обрабатывать большие объемы данных.