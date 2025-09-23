День мороженого и День французской гастрономии: какие праздники отмечают в России и мире 23 сентября

День вегетарианца учрежден в США в 2010 году с целью популяризации этой системы питания. В этот праздник организовываются лекции, конференции, выставки и другие мероприятия, посвященные вегетарианству. Рестораны и кафе в эту дату предлагают специальные акции и скидки на еду растительного происхождения.