Народный календарь. Почему нельзя играть свадьбы на Корнилье, 26 сентября

Святой жил в I веке в Кесарии. Хотя Корнилий рос в языческой среде, он неосознанно вел праведную по христианским меркам жизнь. По преданию, однажды к нему явился ангел, повелевший ему встретиться с апостолом Петром. Корнилий так и поступил. Когда он услышал проповедь Петра, то так ею проникся, что крестился вместе со своей семьей.