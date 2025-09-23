Народный календарь. Почему нельзя играть свадьбы на Корнилье, 26 сентября

Православные 26 сентября чтут память святого Корнилия Сотника. Считается, что он был первым язычником, принявшим христианство. В народе этот день прозвали Корнильем или осенней Пасхой.
Святой жил в I веке в Кесарии. Хотя Корнилий рос в языческой среде, он неосознанно вел праведную по христианским меркам жизнь. По преданию, однажды к нему явился ангел, повелевший ему встретиться с апостолом Петром. Корнилий так и поступил. Когда он услышал проповедь Петра, то так ею проникся, что крестился вместе со своей семьей.
В народе считалось, что в эту дату нельзя играть свадьбы и свататься. В противном случае брак окажется несчастным. При этом если молодожены на Корнилье съедят одну на двоих репу с медом, то их семейному счастью ничего не будет угрожать.
Приметы погоды:
Если дождь пошел — урожай будет хорошим.
Все грачи на юг улетели — скоро снег пойдет.
Куры линять начали — зима теплой будет.
Если на воде в канавах появятся пузырьки и будет слышно бульканье, то это значит, что погода испортится.
Именины отмечают: Юлиан, Петр, Степан, Корнилий, Александр, Илья, Валерьян, Леонтий, Лукьян, Николай.