Дракулу заказывали: эротический триллер Бессона cнова возглавил прокат

Сценарий для экранизации романа Брэма Стокера написал сам Люк Бессон. Для него граф Дракула прежде всего преданно влюбленный человек. Он способен ждать 400 лет, чтобы вновь увидеть ту единственную. По сюжету, принц Влад II, граф Дракула, вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, узнает о смерти своей возлюбленной принцессы Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что принцесса однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.