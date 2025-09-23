Дракулу заказывали: эротический триллер Бессона cнова возглавил прокат

«Дракула» Люка Бессона вновь возглавил российский прокат. За минувшие выходные, по данным ЕАИС, фильм заработал еще 108 млн рублей. В топе также «Долгая прогулка». Ужастик по первому роману Стивена Кинга занял вторую строчку бокс-офиса со 103 млн и стал лучшей новинкой уикенда. В топе мультфильм «Зверопоезд» и фильм «Альтер» со звездой «Гарри Поттера» Томом Фелтоном и российским актером Игорем Жижикиным. «Известия» оценили предварительные итоги кассовых сборов кинотеатров за выходные.
Любить бояться.
С приходом осени в российский бокс-офис вернулись фильмы, способные собрать более сотни миллионов рублей за уикенд. Блистательный старт показал «Дракула» Люка Бессона на прошлой неделе, собрав 102,5 млн. А в минувший уикенд эротический триллер с красавчиком Калебом Лэндри Джонсом, по данным ЕАИС (Единая федеральная автоматическая информационная система сведений о показах фильмов в кинотеатрах. — Ред.), заработал почти 108 млн. За две недели проката «Дракула» собрал уже 263 млн рублей. У картины Люка Бессона есть все шансы достичь миллиарда за месяц. Успех кроется не только в имени режиссера.
Фото: Canal+Кадр из фильма «Дракула».
Сценарий для экранизации романа Брэма Стокера написал сам Люк Бессон. Для него граф Дракула прежде всего преданно влюбленный человек. Он способен ждать 400 лет, чтобы вновь увидеть ту единственную. По сюжету, принц Влад II, граф Дракула, вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, узнает о смерти своей возлюбленной принцессы Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав, что принцесса однажды может возродиться, он отрекается от всего, обрекая себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.
Ужастики привлекают зрителей. А когда в афише появляется триллер, снятый по книге Стивена Кинга «Долгая прогулка», то для поклонников жанра это сигнал — надо бежать. На старте за первый уикенд триллер режиссера Фрэнсиса Лоуренса заработал 102,7 млн. Этот роман был написан начинающим 18-летним литератором. А издан спустя 14 лет. Поэтому уступил пальму первенства «Кэрри».
Как признавался режиссер фильма Фрэнсис Лоуренс, когда он впервые прочитал «Долгую прогулку» Стивена Кинга, в простоте романа он увидел что-то одновременно ужасающее и глубоко человечное. По сюжету, в одном из американских штатов ежегодно проводится соревнование под названием «Долгая прогулка». Чтобы выиграть крупный приз, полсотни подростков выходят на трассу и должны идти, не останавливаясь ни на минуту. Сбавил скорость — предупреждение. Три предупреждения — расстрел. Игра продолжается, пока не останется только один. В роли жестокого майора — постаревший Люк Скайуокер Майкл Хэмилл. Главные роли сыграли молодые артисты — Купер Хоффман, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир, Чарли Пламмер.
Фото: Lionsgate UKКадр из фильма «Долгая прогулка».
«Известия» попросили президента сети кинотеатров КАРО Ольгу Зинякову прокомментировать, чем объясняется тяга зрителей к ужасам.
— Оба эти фильма привлекают зрителя не как ужасы, интересуют в обоих случаях другие достоинства, — рассказала Ольга Зинякова. — «Дракула» — масштабная костюмная драма одного из лучших режиссеров в нише зрелищного кино Люка Бессона. Он берет невероятной картинкой и эффектностью, действует на пересечении авторского и коммерческого кино. Такие фильмы, очевидно, приятно смотреть именно на большом экране. Чего зрителю не хватает. С «Долгой прогулкой» несколько иная ситуация — сценарий от Стивена Кинга гарантирует захватывающую историю, которая будет держать в напряжении. И чаще всего неочевидную развязку. Фильмы по книгам этого автора в 100 процентах случаев ожидаемы у широкого зрителя и свою кассу соберут.
Не Гарри Поттер.
Еще одной лучшей новинкой уикенда стал фильм «Альтер» со звездой «Гарри Поттера» Томом Фелтоном и российским актером Игорем Жижикиным — картина заработала 14 млн рублей. Канадский фантастический боевик от режиссера Тимо Вуоренсола. На главную роль — изобретателя Леона — пригласили Тома Фелтона, которого зрители помнят по образу Драко Малфоя, сурового блондина и идейного врага Гарри Поттера. В «Альтере» его герой — инвалид, но он бросает вызов тем, кто отнял у него всё. После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут, как короли. Остальных они называют особыми. Чтобы защитить слабых, Леон изобретает экзоскелет. С ним у него будут шансы на победу.
Фото: Art GalaxyКадр из фильма «Альтер».
Зрительская оценка «Альтера» невысокая. Сможет ли фильм удержаться в топе?
— Потенциал свой экшен еще не выработал, поэтому шансы на увеличение кассы есть, — считает Ольга Зинякова. — Движком проекта стал именно Том Фелтон, но в плюс к этому сработал жанр. Эффектные экшены гораздо реже появляются в прокате, чем, к примеру, комедии, поэтому интерес к ним повышенный.
Зверье мое.
Вторую неделю не покидает топ лидеров анимационная экшен-комедия «Зверопоезд» от создателей мультфильма «Приключения аргонавтов» Бенуа Даффи и Жана-Кристиана Тасси. Мультфильм собрал 39,6 млн в минувшие выходные. Это всего на 6 млн меньше, чем неделей раньше. По-прежнему среднее число зрителей на сеансе — 14 человек. На «Дракулу» в среднем на показ продается 15 билетов.
Фото: Apollo FilmsКадр из мультфильма «Зверопоезд».
Смешная история о том, как домашние питомцы, оказавшись в ловушке на мчащемся поезде, должны сорвать планы мстительного барсука Ганса. Теперь у зверей остается последняя надежда предотвратить катастрофу: находчивый енот по кличке Сокол, готовый на всё, чтобы спасти друзей.
Замыкает пятерку лидеров проката комедия Максима Максимова «Клевый УLove». За первый уикенд картина заработала 14 млн. Столько же у экшен-боевика «Альтера». В картине собран добротный комедийный каст: Алина Алексеева, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Виктор Васильев, Алексей Золотовицкий, Роман Курцын, Дмитрий Колчин, Владимир Стержаков. Будем надеяться, что 14 млн — только разгон. Сложно состязаться за зрителя, когда его внимание перехватывают такие имена в афишах, как Люк Бессон и Стивен Кинг. Ну, а с 25 сентября в прокат выйдет «Август» Никиты Высокого с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым в главных ролях. И конкуренция усилится. Следить за новинками проката и определиться с выбором помогут «Известия».