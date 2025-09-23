Календарь на 23 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День пирога с начинкой — США. В этот день американцы пекут и едят пироги и делятся в соцсетях рецептами и фото. Особенность пирога по-американски в том, что начинки в нем гораздо больше, чем теста. Еще такую выпечку называют «пироги в горшочках». Начинка может быть самой разной и состоять из мяса, рыбы, овощей или ягод. Во время готовки необходимые ингредиенты выкладываются в глиняную форму, а затем заливают тестом. Такое блюдо считается классикой американской кухни.