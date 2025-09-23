Наставник «ПСЖ» Луис Энрике получил приз лучшему тренеру года

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим тренером года на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже.
Энрике удостоился награды за то, что привел парижский клуб к первой в истории победе в Лиге чемпионов в 2025 году.
Однако сам специалист не смог присутствовать на мероприятии, так как вместе с командой находится в Марселе, где ПСЖ играет матч чемпионата Франции против «Олимпика».
Ранее французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые в своей истории стал победителем финала Лиги чемпионов УЕФА, одолев итальянскую команду «Интер».