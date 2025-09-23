Авиакомпании РФ начали отменять рейсы из-за атаки дронов на Москву: что происходит в Шереметьево и Домодедово

Национальный перевозчик «Аэрофлот» выпустил экстренное предупреждение для своих пассажиров. Компания заявила, что вынуждена не только переносить время вылета, но и отменять некоторые рейсы из Шереметьево. При этом «Аэрофлот» подробно разъяснил, что делать пострадавшим пассажирам. Им предложены два варианта: оформить вынужденный возврат полной стоимости билета или бесплатно переоформить его на другую дату на тот же маршрут. Все операции можно провести дистанционно — через чат-бот, мобильное приложение или контакт-центр, который работает в усиленном режиме. Представители авиакомпании подчеркнули, что безопасность полетов остается абсолютным приоритетом, а всем ожидающим в аэропорту будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.