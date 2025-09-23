Авиакомпании РФ начали отменять рейсы из-за атаки дронов на Москву: что происходит в Шереметьево и Домодедово

Атака дронов парализовала работу аэропортов Москвы.
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на местах работают все оперативные службы. Подробности в материале URA.RU.
В Шереметьево перенесли вылет 45 рейсов.
Вылет 45 рейсов был перенесен
Главный удар стихии расписаний пришелся на Шереметьево. Онлайн-табло аэропорта вечером 22 сентября запестрело красными и желтыми надписями. Согласно официальным данным, в период с 20:00 пятницы до 02:00 субботы вылет 45 рейсов был перенесен, а еще 29 — полностью отменены. На прилет ситуация оказалась не лучше: 54 самолета задержались, а 9 бортов так и не приземлились в Шереметьево. Причиной, как заявили в Росавиации, стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Несмотря на масштабный сбой, в терминалах, по сообщениям очевидцев, сохранялась спокойная обстановка — персонал авиакомпаний оперативно информировал пассажиров о происходящем.
В Домодедове приняли самолеты из других московских аэропортов.
Пока в Шереметьево и Внуково вводили ограничения, аэропорт Домодедово перешел в режим «запасного аэродрома». Туда были направлены несколько бортов, которые изначально летели в другие столичные авиагавани. В пресс-службе Домодедово подтвердили, что аэропорт готов к обслуживанию пассажиров с этих «незапланированных» рейсов, если авиакомпании примут решение высадить людей в терминал. Этот шаг показывает, как авиационная система пытается сгладить последствия ограничений, перераспределяя нагрузку между аэропортами.
Авиакомпания «Россия» изменила расписание рейсов.
Самой первой отреагировала авиакомпания «Россия'
Одной из первых на ситуацию отреагировала авиакомпания «Россия». Перевозчик, тесно связанный с Шереметьево, был вынужден экстренно корректировать свое расписание. В официальном сообщении пресс-службы говорится, что из-за ограничений на использование воздушного пространства компания отменяет часть рейсов и переносит время вылета других. Пассажирам порекомендовали внимательно следить за обновлениями, чтобы не оказаться у закрытых гейтов.
Авиакомпания «Победа» корректирует расписание.
«Победа» объявила о корректировке расписания
Лоукостер «Победа» также не остался в стороне от воздушного коллапса. Авиакомпания объявила о корректировке расписания из-за ограничений в центральной части России. Часть самолетов была задержана, а некоторые рейсы, уже находившиеся в воздухе, были направлены на запасные аэродромы. «Победа» обратилась к своим клиентам с настоятельной просьбой проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. Для этого компания предложила все доступные каналы: от чат-бота «Витю» и сайта аэропорта до SMS-оповещений и писем на электронную почту.
Аэрофлот объявил о корректировке расписания и отмене части рейсов из Шереметьево.
«Аэрофлот» выпустил экстренное предупреждение
Национальный перевозчик «Аэрофлот» выпустил экстренное предупреждение для своих пассажиров. Компания заявила, что вынуждена не только переносить время вылета, но и отменять некоторые рейсы из Шереметьево. При этом «Аэрофлот» подробно разъяснил, что делать пострадавшим пассажирам. Им предложены два варианта: оформить вынужденный возврат полной стоимости билета или бесплатно переоформить его на другую дату на тот же маршрут. Все операции можно провести дистанционно — через чат-бот, мобильное приложение или контакт-центр, который работает в усиленном режиме. Представители авиакомпании подчеркнули, что безопасность полетов остается абсолютным приоритетом, а всем ожидающим в аэропорту будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.