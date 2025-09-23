В аэропорту Шереметьево сделали важное объявление

В Шереметьево частично сняли ограничения на полеты.
Ограничения на прием самолетов по сигналу «Ковер» частично сняты в московском аэропорту Шереметьево, что позволило возобновить прилет воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Частично сняты ограничения по сигналу “Ковер” в районе аэропорта Шереметьево. Возобновлен прием воздушных судов на прилет», — говорится в сообщении воздушной гавани.
В сообщении отмечается, что ведется постоянное информирование пассажиров о статусе рейсов. Также предоставляются бесплатная питьевая вода, доступ к фонтанчикам в терминалах и круглосуточное обслуживание семей с детьми и пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
В сообщении также подчеркнули, что ситуация в терминалах остается спокойной. Все процедуры проходят в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами аэропорта. Отмечается, что авиакомпании корректируют расписание с учетом сохраняющихся ограничений, а пассажирам рекомендуется уточнять статус вылетов на информационных табло, сайте аэропорта и через колл-центры перевозчиков. Безопасность полетов и пассажиров остается приоритетом для администрации авиагавани.
Вечером 22 сентября в Шереметьево были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, что привело к массовым задержкам и отменам рейсов. По данным онлайн-табло, с 20:00 22 сентября до 02:00 23 сентября были отодвинуты 45 вылетов и отменены 29 рейсов, а на прилет задерживались 54 рейса. Причины введения ограничений в Росавиации не уточняли.