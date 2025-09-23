В аэропорту Шереметьево сделали важное объявление

В сообщении также подчеркнули, что ситуация в терминалах остается спокойной. Все процедуры проходят в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами аэропорта. Отмечается, что авиакомпании корректируют расписание с учетом сохраняющихся ограничений, а пассажирам рекомендуется уточнять статус вылетов на информационных табло, сайте аэропорта и через колл-центры перевозчиков. Безопасность полетов и пассажиров остается приоритетом для администрации авиагавани.