Итальянец Доннарумма удостоен награды имени Льва Яшина как лучший вратарь года

Для 26-летнего Доннаруммы это уже вторая подобная награда, ранее он был удостоен этой чести в 2021 году. Прошедший сезон стал для спортсмена триумфальным: в составе французского ПСЖ он завоевал титулы победителя Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции. Доннарумма был основным вратарём команды в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов. Помимо этого, он провёл 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарём лиги. В сентябре голкипер сменил клуб, перейдя в «Манчестер Сити».
Премия имени Льва Яшина была учреждена журналом France Football в сентябре 2019 года. Она носит имя легендарного советского вратаря — единственного в истории, кто удостоился «Золотого мяча» в 1963 году.
Ранее стало известно, что испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал обладателем престижной футбольной награды «Золотой мяч» по версии France Football за 2025 год. 18-летний футболист набрал 805 голосов, опередив французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле всего на пять баллов.