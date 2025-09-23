Итальянец Доннарумма удостоен награды имени Льва Яшина как лучший вратарь года

Для 26-летнего Доннаруммы это уже вторая подобная награда, ранее он был удостоен этой чести в 2021 году. Прошедший сезон стал для спортсмена триумфальным: в составе французского ПСЖ он завоевал титулы победителя Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции. Доннарумма был основным вратарём команды в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов. Помимо этого, он провёл 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарём лиги. В сентябре голкипер сменил клуб, перейдя в «Манчестер Сити».