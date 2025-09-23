Как не стать жертвой осенних сокращений: Список профессий в зоне риска и план действий

В России проходят запланированные сокращения персонала из‑за замедления экономики и уменьшения объёма производства. Как отмечают эксперты, это обычная практика на рынке труда: компании периодически оптимизируют штат, убирая позиции с устаревшими или ненужными функциями, — и удивляться и переживать на этом фоне не стоит, так как, по их мнению, 12% компаний не так уж и много. Некоторые рекрутёры заявляют, что это нужно было сделать раньше, но предприниматели ждали, что ситуация изменится.