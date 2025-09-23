«Хищники» надежно защищают танки от вражеских дронов

Спецкор «Вечерней Москвы» Алексей Зернаков продолжает работу в зоне СВО. Он встретился с танкистами 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» на константиновском направлении.
Сейчас различными «мангалами» — дополнительной броней для защиты от вражеских дронов — удивить кого-то сложно. Скорее наоборот, повышенное внимание вызывает «голая» машина. Вместо того, чтобы использовать различные сетки и цепи, танкисты придумали новый вид защиты, который мы сходу из-за характерной формы назвали «пальмой». А сами бойцы с юмором прозвали свое изобретение «дредами» или «хищником» — в честь прически героя одноименного голливудского фантастического фильма. Сейчас их изобретение уже копируют другие подразделения. Если вкратце, оно представляет собой платформу, закрепленную на башне боевой машины, на которую вкруговую наварены толстые металлические тросы.
В просторном ангаре в ряд стоят три огромные боевые машины. Тут же рядом искрит сварка, а болгарки с яростным визгом вгрызаются в металл. Нас встречает командир танка с позывным «Молчун». Он уже ветеран полка. В 2022 году был мобилизован. Срочную службу проходил в танковых частях, поэтому начал работать на боевых машинах.
— Пришлось вспомнить кое-что, но в целом ничего нового не было. Тем более что служил как раз на Т-72, только еще не модернизированных, — рассказал боец. — Сейчас мы воюем на константиновском направлении, успешно поражаем врага — в основном пункты временной дислокации и огневые точки. Про машину могу сказать, что Т-72 Б3М себя показал отлично. Танк и так очень неплох, ну, а дополнительную защиту дорабатываем сами, с учетом условий СВО. Придумали систему не из решеток, а из тросов. Себя она показала очень эффективно.
В современных условиях — как говорят бойцы, при «грязном» небе — танкисты работают с закрытых огневых позиций, исполняя роль самоходной артиллерии. И делая это очень успешно.
— Основная дистанция нашей работы от восьми до 12 километров, — объясняет командир танка. — Наших «птиц» в последние месяцы в небе стало больше, но и противник пока оборотов не сбавляет. Наши системы РЭБ на машинах и полковые системы работают эффективно — большую часть вражеских FPV-дронов удается подавить, после чего они падают, взрываются, не причиняя вреда машине. А оставшуюся часть «птиц» задерживают как раз наши «дреды». Принцип у противника такой: стараются работать либо в лобовую броню — чтобы ранить механика-водителя и подорвать боекомплект, либо по трансмиссии, чтобы обездвижить машину. За один выезд, бывает, нас пытаются поразить до 12 дронов. Но мы привыкли и справляемся. С экипажем мы, как в песне, как одна семья. Все стоим друг за друга, стараемся помочь. Одно же дело делаем и в одном танке воюем.
А вот наводчик-оператор «Грут» на фронте только несколько месяцев — с начала 2025 года. Его в подразделение позвал брат. Он общается с нами, положив руку на борт своей боевой машины.
— Брат позвал, сказал «надо». Ну, а раз надо, значит, надо. Самое главное — это слаженность экипажа. Все должны работать вместе, как единое целое, — объясняет «Грут». — Я работаю напрямую с механиком-водителем — координирую его, когда едем на позиции. Ну и, конечно, с командиром танка.
Механика-водителя с позывным «Шмель» видно издалека. Прозвище написано крупными буквами на лбу каски. До СВО он работал учителем физкультуры в школе. Говорит, что старается поддерживать форму и на фронте.
— Экипаж у нас отличный, понимаем друг друга с полуслова. Машина тоже отличная, модернизированная — отвезет и привезет куда нужно, проверенная в бою, — выглядывая из люка, объясняет «Шмель». — Характер у танка мужской, боевой. Называем его «корешок» или «братан». Никогда нас не подводит.
Сразу после начала СВО «Шмель» пошел добровольцем.
— Все время тянуло назад. Чувствовал, что еще не доделали мы тут свою работу. И в 2025 году вернулся. Служу здесь с товарищами, с которыми еще в 2022 году заходили на первый контракт.
После победы «Шмель» собирается вернуться в родную школу — его там ждут ученики и много работы. Он уверен, что сейчас, во время компьютеров и телефонов, ребят надо мотивировать, а иногда и заставлять стремиться к спортивным победам.
Сейчас идет война дронов. Но ветераны роты еще помнят времена, когда танки воевали без дополнительной защиты.
— В 2022 году мы брали Попасную, Камышеваху. Тогда мы выезжали и «разбирали» позиции противника прямой наводкой. Танки были «голые», но работали, — рассказал спецкору «Вечерней Москвы» заместитель командира роты по вооружениям с позывным «Кочевник». — Сейчас так, конечно, не получится. Но мы приспособились к современным условиям войны. С боеприпасами проблем нет. Здесь же готовим их перед загрузкой в машины. Взвешиваем снаряды перед этим, чтобы повысить точность стрельбы.
СПРАВКА.
Т-72Б3 — белорусский и российский основной боевой танк семейства Т-72. Модификация Т-72Б3 разработана в качестве массовой и экономичной альтернативы основному танку Т-90А до получения ВС РФ и танков нового поколения, таких как Т-14. Оснащен тепловизионным прицелом ТПВ «Сосна-У», разработанным белорусскими конструкторами. Сравнительно простая и эффективная модернизация танка Т-72Б, с доведением некоторых параметров до уровня Т-90А.