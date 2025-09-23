«Хищники» надежно защищают танки от вражеских дронов

— Основная дистанция нашей работы от восьми до 12 километров, — объясняет командир танка. — Наших «птиц» в последние месяцы в небе стало больше, но и противник пока оборотов не сбавляет. Наши системы РЭБ на машинах и полковые системы работают эффективно — большую часть вражеских FPV-дронов удается подавить, после чего они падают, взрываются, не причиняя вреда машине. А оставшуюся часть «птиц» задерживают как раз наши «дреды». Принцип у противника такой: стараются работать либо в лобовую броню — чтобы ранить механика-водителя и подорвать боекомплект, либо по трансмиссии, чтобы обездвижить машину. За один выезд, бывает, нас пытаются поразить до 12 дронов. Но мы привыкли и справляемся. С экипажем мы, как в песне, как одна семья. Все стоим друг за друга, стараемся помочь. Одно же дело делаем и в одном танке воюем.