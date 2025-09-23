«Золотой мяч-2025» достался французскому футболисту Усману Дембеле из «ПСЖ»

В этом году Усман Дембеле считался одним из главных фаворитов на получение «Золотого мяча» благодаря успешному сезону в ПСЖ, где он стал чемпионом Франции и Лиги чемпионов, а также отличился высокой результативностью. В шорт-листе на награду было 30 претендентов, среди которых также фигурировали Ламин Ямаль и Рафинья, однако аналитики давали Дембеле наибольшие шансы на победу.