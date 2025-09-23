Reuters: у Германии будет тысяча раненых солдат в день в случае конфликта с РФ

Немецкие Вооруженные силы сделали заявление по якобы возможному конфликту НАТО с Россией. В Германии сообщили, что ожидают порядка тысячи раненых солдат из ФРГ в день в таком случае, пишет Reuters.
В материале сказано, что Германия планирует значительно расширить военно-медицинскую службу. Об этом заявил главврач бундесвера Ральф Хоффман. Он объяснил, что это будет необходимо для «удовлетворения потребностей» в случае потенциального конфликта.
«Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день», — заключил Ральф Хоффман.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы намерения напасть на Европу. В июне он назвал эти предположения «легендой» и «бредом».