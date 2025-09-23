Минобороны сбили 81 украинский БПЛА над регионами РФ

Срочная новость.
С 15:00 мск понедельника до полуночи средствами ПВО были уничтожены 81 украинский БПЛА в воздушном пространстве над регионами России. Об этом заявили в Минобороны.
