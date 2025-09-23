Что на уме, то и на языке: Почему оговорки по Фрейду — это не просто шутка, а ключ к тайнам психики

Фрейд, по сути, породил сенсацию своего времени, утверждая, что бессознательное не менее важно, чем сознание. Более того, именно оно определяет поведение человека в гораздо большей степени, чем разум. Эта идея оказала колоссальное влияние не только на психологию, но и на литературу, кино, философию XX века. Герои Кафки, Достоевского и многих других авторов стали рассматриваться как люди, движимые бессознательным, о чём они сами даже не подозревают.