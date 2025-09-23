Актер Юра Борисов отменил все съемки и вернулся в Москву из-за смерти отца

Отец известного актера Юры Борисова Александр умер в больнице Балашихи. 22 сентября состоялись его похороны. Для прощания с отцом Юра Борисов отменил все съемки и вернулся в Россию. Об этом пишет портал «СтарХит», ссылаясь на источник, близкий к семье актера.
Так, 22 сентября тело Александра Борисова кремировали. Деталей о болезни отца российского артиста не сообщается. По предварительным сведениям, он скончался от онкологии.
«Александр Борисов умер в больнице Балашихи. Предположительно, причиной стала онкология», — говорится в материале.
Отмечается, что болезнь сопровождала Александра Борисова в течение нескольких лет. Известно также, что церемония прощания прошла в узком кругу. На ней присутствовали только близкие родственники.