Актер Юра Борисов отменил все съемки и вернулся в Москву из-за смерти отца

Отец известного актера Юры Борисова Александр умер в больнице Балашихи. 22 сентября состоялись его похороны. Для прощания с отцом Юра Борисов отменил все съемки и вернулся в Россию. Об этом пишет портал «СтарХит», ссылаясь на источник, близкий к семье актера.