Трамп: США будут уведомлять врачей о препарате, вызывающем аутизм у детей

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) намерено информировать медицинское сообщество о возможных рисках, связанных с применением ацетаминофена (парацетамола) во время беременности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, речь идет о популярном препарате, известном в стране под торговым названием «Тайленол».
Использование препарата в период вынашивания ребенка может быть связано с повышенной вероятностью развития аутизма у детей.
Ранее Трамп заявил, что Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, назначенный им на пост министра здравоохранения и социальных служб, может провести расследование связи между детскими вакцинами и аутизмом.