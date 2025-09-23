Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США будут уведомлять врачей о препарате, вызывающем аутизм у детей

Речь идет о популярном препарате, известном в стране под торговым названием «Тайленол».

Источник: Аргументы и факты

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) намерено информировать медицинское сообщество о возможных рисках, связанных с применением ацетаминофена (парацетамола) во время беременности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, речь идет о популярном препарате, известном в стране под торговым названием «Тайленол».

Использование препарата в период вынашивания ребенка может быть связано с повышенной вероятностью развития аутизма у детей.

Ранее Трамп заявил, что Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, назначенный им на пост министра здравоохранения и социальных служб, может провести расследование связи между детскими вакцинами и аутизмом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше