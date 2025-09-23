Трамп заявил о росте детского аутизма в США

«Таким образом, с 2000 года уровень аутизма вырос более чем на 400 процентов. Вместо того, чтобы нападать на тех, кто задаёт вопросы, все должны быть благодарны тем, кто пытается найти ответы на эту сложную ситуацию», — сказал Трамп, обозначив рост заболеваемости аутизмом как одно из самых тревожных событий в истории американского здравоохранения.