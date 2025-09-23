Трамп заявил о росте детского аутизма в США

Президент США Дональд Трамп озаботился ростом детского аутизма в стране. Об этом он сказал, выступая перед журналистами в понедельник 22 сентября. Президент озвучил статистику, согласно которой несколько десятилетий назад аутизм диагностировали у одного из 10 000 детей, тогда как на сегодняшний день — у одного из 31.
«Таким образом, с 2000 года уровень аутизма вырос более чем на 400 процентов. Вместо того, чтобы нападать на тех, кто задаёт вопросы, все должны быть благодарны тем, кто пытается найти ответы на эту сложную ситуацию», — сказал Трамп, обозначив рост заболеваемости аутизмом как одно из самых тревожных событий в истории американского здравоохранения.
Американский лидер назвал одну из мер профилактики аутизма, которую начнут применять в США. Медиков будут уведомлять о том, что использование ряда препаратов беременными женщинами увеличивает риск возникновения аутизма у детей.
Накануне сообщалось, что в США намерены объявить о связи аутизма у детей с употреблением беременными женщинами препаратов на основе ацетаминофена.
Ранее в США рассказали о другом страшном диагнозе, распространенном среди детей. Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, около 20% американских детей имеют проблемы с избыточным весом.