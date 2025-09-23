Ричмонд
На Западе сообщили об инциденте с БПЛА в Норвегии: задержаны граждане Сингапура

В Норвегии обнаружили дроны над военными объектами и аэропортом.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 22 сентября закрыли аэропорт в Осло. Над ним и рядом военных объектов Норвегии обнаружили неизвестные беспилотники. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.

Согласно сведениям СМИ, дроны были зафиксированы норвежскими военными. По подозрению в причастности к инциденту задержали двух граждан Сингапура, говорится в материале.

Как пишет газета, беспилотники обнаружены, в том числе, над военной территорией — крепостью Акерсгус. Помимо Норвегии, такого рода инцидент произошел также в Дании. В Копенгагене также закрыли аэропорт из-за вторжения в воздушное пространство БПЛА.

По данным Reuters, международный аэропорт в Копенгагене приостановил работу вечером 22 сентября. Согласно заявлению местной полиции, рядом с воздушной гаванью заметили до четырех крупных дронов.

