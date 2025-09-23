Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Германия может столкнуться с тысячей раненых в день в случае войны с РФ

Главный врач бундесвера Ральф Хоффман сообщил, что в случае вступления Германии в войну с Россией немецкие войска могут столкнуться с тысячей раненых военнослужащих ежедневно. Об этом он заявил в беседе с агентством Reuters.

Главный врач бундесвера Ральф Хоффман сообщил, что в случае вступления Германии в войну с Россией немецкие войска могут столкнуться с тысячей раненых военнослужащих ежедневно. Об этом он заявил в беседе с агентством Reuters.

По словам Хоффмана, число раненых будет напрямую зависеть от интенсивности боевых действий, в которых примут участие немецкие войска.

— Реалистично можно вести речь о цифре около тысячи раненых в день, — подчеркнул он.

Он также отметил, что для обеспечения адекватной медицинской помощи такому значительному потоку раненых потребуется существенное расширение военно-медицинской службы бундесвера, говорится в сообщении.

Помимо этого, авторы издания Myśl Polska выразили мнение, что польское правительство намеренно убеждает граждан в неизбежности войны с РФ, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность.

В ответ на это несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского в Варшаве, требуя прекращения военной поддержки Украины. Акция, организованная партией «Конфедерация польской короны» под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн», направлена в том числе против действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше