Главный врач бундесвера Ральф Хоффман сообщил, что в случае вступления Германии в войну с Россией немецкие войска могут столкнуться с тысячей раненых военнослужащих ежедневно. Об этом он заявил в беседе с агентством Reuters.
По словам Хоффмана, число раненых будет напрямую зависеть от интенсивности боевых действий, в которых примут участие немецкие войска.
— Реалистично можно вести речь о цифре около тысячи раненых в день, — подчеркнул он.
Он также отметил, что для обеспечения адекватной медицинской помощи такому значительному потоку раненых потребуется существенное расширение военно-медицинской службы бундесвера, говорится в сообщении.
Помимо этого, авторы издания Myśl Polska выразили мнение, что польское правительство намеренно убеждает граждан в неизбежности войны с РФ, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность.
В ответ на это несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского в Варшаве, требуя прекращения военной поддержки Украины. Акция, организованная партией «Конфедерация польской короны» под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн», направлена в том числе против действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.