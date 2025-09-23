Reuters: Германия может столкнуться с тысячей раненых в день в случае войны с РФ

В ответ на это несколько сотен человек с польскими флагами собрались на площади Романа Дмовского в Варшаве, требуя прекращения военной поддержки Украины. Акция, организованная партией «Конфедерация польской короны» под лозунгом «Нет отправке поляков на фронты чужих войн», направлена в том числе против действующего правительства Польши и его главы Дональда Туска.