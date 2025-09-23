Еще одна европейская страна заявила о признании Палестины: подробности

Государственность Палестины признала еще одна европейская страна. Вслед за Францией о соответствующем решении объявила Бельгия. С таким заявлением выступил премьер страны Барт Де Вевер в ходе сессии независимых государств ООН.
О признании Палестины объявили также власти Британии и Португалии. Кроме того, об этом сообщили в Канаде и Австралии. Премьер Бельгии подчеркнул, что страна поддержала палестинцев в частности из-за заявлений Израиля о том, что государство не должно существовать.
«Бельгия всегда гарантировала принцип двух государств и сегодня присоединилась к подписанным Нью-Йоркской декларации. Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и в безопасности», — отметил Барт Де Вевер.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху между тем заявил, что палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан. Он также обратился к странам, признавшим Палестину. Премьер отметил, что эти государства якобы вознаграждают терроризм.