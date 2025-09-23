Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одна европейская страна заявила о признании Палестины: подробности

Премьер Бельгии Вевер сообщил о признании Палестины.

Источник: Комсомольская правда

Государственность Палестины признала еще одна европейская страна. Вслед за Францией о соответствующем решении объявила Бельгия. С таким заявлением выступил премьер страны Барт Де Вевер в ходе сессии независимых государств ООН.

О признании Палестины объявили также власти Британии и Португалии. Кроме того, об этом сообщили в Канаде и Австралии. Премьер Бельгии подчеркнул, что страна поддержала палестинцев в частности из-за заявлений Израиля о том, что государство не должно существовать.

«Бельгия всегда гарантировала принцип двух государств и сегодня присоединилась к подписанным Нью-Йоркской декларации. Только такое решение позволит жителям Израиля и Палестины жить рядом в мире и в безопасности», — отметил Барт Де Вевер.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху между тем заявил, что палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан. Он также обратился к странам, признавшим Палестину. Премьер отметил, что эти государства якобы вознаграждают терроризм.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше