Reuters: Аэропорт Копенгагена закрыт из-за дронов в небе

Работа аэропорта Копенгагена была приостановлена из-за обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в непосредственной близости от воздушной гавани. Об этом стало известно в понедельник, 22 сентября.

Датская полиция сообщила, что в небе над аэропортом заметили от двух до четырех «крупных» дронов.

По информации сервиса Flightradar24, все взлетно-посадочные операции были остановлены с 21:26 по московскому времени. По меньшей мере одиннадцать рейсов были вынуждены изменить маршрут и перенаправлены в другие аэропорты.

Представитель аэропорта подтвердил факт приостановки работы, но от дальнейших комментариев отказался, передает агентство Reuters.

Утром 10 сентября польские войска применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией». В Министерстве обороны России сообщили, что не планировали наносить удары по территории Польши, и отметили, что максимальная дальность полета российских беспилотников, которые участвовали в атаке на украинские военные объекты и якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.

