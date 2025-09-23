Простой способ не заболеть: Врач объяснила, как не простудиться при резкой смене погоды

Такие резкие колебания температуры для здорового человека не представляют никакой угрозы. А вот людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с лёгочными заболеваниями, тем, кто недавно переболел или перенёс операцию, нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Напоминаю, что нужно не забыть выпить все положенные лекарства, которые были назначены врачом, если человек принимает их курсами или на постоянной основе. Постараться выспаться и по возможности не напрягаться в дни такой перемены погодных условий, обеспечить себе какой-то щадящий режим. И тогда всё будет хорошо.