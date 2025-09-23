Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация объявила о снятии ограничений в аэропорту Шереметьево

Аэропорт Шереметьево снял ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация.

Источник: Life.ru

«Для скорейшего возврата аэропорта к работе по плановому суточному расписанию очередность взлет-посадочных операций определяется Госкорпорацией по ОрВД во взаимодействии со специалистами оператора воздушной гавани», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию о рейсах на официальном сайте аэропорта и у авиакомпаний.

Вечером 22 сентября силы ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ, которые предприняли попытку атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше