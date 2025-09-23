Эрдоган выступил с неожиданным заявлением по украинскому конфликту

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью Fox News. В ходе беседы он заявил, что сомневается в скором завершении конфликта на Украине.
Турецкий лидер также подчеркнул, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможные поставки истребителей F-35 и F-16. По его словам, Анкара уже заплатила за самолеты. Турецкий лидер не пояснил, для чего стране нужны истребители.
«Я не очень верю, что это случится», — отреагировал Реджеп Тайип Эрдоган на вопрос о скором окончании украинского конфликта.
Президент также прокомментировал идею лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о создании альянса Турции, России и Китая. По его мнению, благоприятный исход от такого сотрудничества возможен.