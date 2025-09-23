Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган выступил с неожиданным заявлением по украинскому конфликту

Эрдоган усомнился в скором завершении конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью Fox News. В ходе беседы он заявил, что сомневается в скором завершении конфликта на Украине.

Турецкий лидер также подчеркнул, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможные поставки истребителей F-35 и F-16. По его словам, Анкара уже заплатила за самолеты. Турецкий лидер не пояснил, для чего стране нужны истребители.

«Я не очень верю, что это случится», — отреагировал Реджеп Тайип Эрдоган на вопрос о скором окончании украинского конфликта.

Президент также прокомментировал идею лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели о создании альянса Турции, России и Китая. По его мнению, благоприятный исход от такого сотрудничества возможен.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше