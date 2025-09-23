Марсель прервал серию неудач, обыграв ПСЖ в чемпионате Франции со счётом 1:0

Ранее сообщалось, что в первом матче основного этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» одержал победу над «Марселем» со счётом 2:1 на своём поле. Килиан Мбаппе забил два мяча, реализовав пенальти на 29-й и 81-й минутах. Гости открыли счёт благодаря голу Тимоти Веа на 22-й минуте. Защитник «Реала» Дани Карвахаль был удалён с поля на 72-й минуте. В следующем туре 30 сентября «Реал» сыграет в Казахстане с «Кайратом», а «Марсель» примет нидерландский «Аякс».