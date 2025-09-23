Марсель прервал серию неудач, обыграв ПСЖ в чемпионате Франции со счётом 1:0

Единственный мяч в матче забил защитник «Марселя» Наиф Агуэрд, отличившийся на 5-й минуте. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Отмечается, что «Марселю» удалось прервать полосу неудач в матчах против ПСЖ в рамках национального чемпионата, одержав первую победу с сентября 2020 года, когда они также выиграли с минимальным счётом 1:0.
После этого матча «Марсель» поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 9 очков. ПСЖ опустился на вторую строчку с 12 очками. Столько же очков у лидирующего «Монако», «Лиона» (3-е место) и «Страсбура» (4-е место). В следующем туре «Марсель» 26 сентября встретится в гостях со «Страсбуром», а ПСЖ 27 сентября примет на своём поле «Осер».
Ранее сообщалось, что в первом матче основного этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» одержал победу над «Марселем» со счётом 2:1 на своём поле. Килиан Мбаппе забил два мяча, реализовав пенальти на 29-й и 81-й минутах. Гости открыли счёт благодаря голу Тимоти Веа на 22-й минуте. Защитник «Реала» Дани Карвахаль был удалён с поля на 72-й минуте. В следующем туре 30 сентября «Реал» сыграет в Казахстане с «Кайратом», а «Марсель» примет нидерландский «Аякс».