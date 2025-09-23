Помните тот «культурный десант», что дружно ринулся на абордаж западных аэропортов в начале 2022-го? Тех, кто громче всех кричал о творческой свободе и «спасении от режима», обещая затмить всех на мировой арене? Кто думал, что слава за рубежом достаётся просто по факту наличия российского паспорта и оппозиционных взглядов. Что ж, прошло совсем немного времени, и их обещания начали сбываться с точностью до наоборот.