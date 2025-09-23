В России хотят запретить высаживать пенсионеров из автобусов: есть одно условие

В России установлен запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, а также инвалидов I группы. В Госдуме предложили расширить этот список. Так, планируется включить в перечень пенсионеров. Важным условием является возраст: инициатива направлена на граждан старше 75 лет, пишет РИА Новости.
С соответствующим предложением обратилась депутат Яна Лантратова. По мнению парламентария, указанная законодательная защита должна действовать и на другие категории социально уязвимых граждан РФ.
«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, в соответствии с которыми будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд», — поделилась Яна Лантратова.
Стоит напомнить, что пенсионерам 1 октября выделят дополнительные средства от государства. В эту дату отмечается День пожилых людей.