Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Науменко: Четыре автомобиля повреждены после хлопков в Реутове

В Реутове жители слышали несколько хлопков, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Четыре автомобиля получили повреждения в подмосковном Реутове вечером в понедельник 22 сентября. Об этом информировал мэр Реутова Филипп Науменко. По словам чиновника, это произошло после того, как жители города услышали несколько хлопков.

«Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали 4 автомобиля», — написал он в Telegram-канале.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и пользоваться информацией из официальных источников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО российского Минобороны начали отражение атаки БПЛА в 19.30. По словам градоначальника, сбиты уже более 15 беспилотников, которые летели по направлению к российской столице.

Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ информировали, что беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы. На территории РФ в течение девяти часов 22 сентября уничтожили 81 дрон.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше