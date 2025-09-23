Науменко: Четыре автомобиля повреждены после хлопков в Реутове

Четыре автомобиля получили повреждения в подмосковном Реутове вечером в понедельник 22 сентября. Об этом информировал мэр Реутова Филипп Науменко. По словам чиновника, это произошло после того, как жители города услышали несколько хлопков.
«Вечером жители города слышали сильные хлопки в районе улицы Строителей. Жертв и разрушений нет. Пострадали 4 автомобиля», — написал он в Telegram-канале.
Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и пользоваться информацией из официальных источников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО российского Минобороны начали отражение атаки БПЛА в 19.30. По словам градоначальника, сбиты уже более 15 беспилотников, которые летели по направлению к российской столице.
Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ информировали, что беспилотники ВСУ вновь попытались атаковать российские регионы. На территории РФ в течение девяти часов 22 сентября уничтожили 81 дрон.