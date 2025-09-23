Ричмонд
Аэрофлот отправил самолеты на запасные аэродромы

В связи с введением временных ограничений на отправку и прием воздушных судов в аэропорту Шереметьево, часть рейсов авиакомпании, следовавших в Москву, была направлена на резервные аэродромы в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Ижевске и Самаре. Об этом заявили в официальном Telegram-канале авиакомпании.

