Нападающий ПСЖ Дембеле и полузащитница Барселоны Бонмати получили Золотые мячи

Дембеле заслужил эту награду благодаря достижениям в прошлом сезоне, в котором он вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также завоевал престижный титул победителя Лиги чемпионов, где был признан лучшим игроком сезона. Нападающий продемонстрировал высокую результативность, став лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 25 голами. В общей сложности Дембеле провёл за ПСЖ 53 матча в прошлом сезоне, забив 35 голов и отдав 16 голевых передач.