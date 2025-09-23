В Госдуме призвали запретить высадку из автобусов пенсионеров

«Готовятся поправки в действующее законодательство. Будет установлен запрет на принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса пенсионеров старше 75 лет, следующих без сопровождающего лица, в случае, если они не подтвердили оплату проезда или наличие права на льготный проезд. Мера станет реальной заботой о наших бабушках и дедушках, за которых мы все очень переживаем», — говорится в тексте обращения, передает РИА Новости.