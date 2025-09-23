Часть рейсов «Аэрофлота» перенаправлена в другие аэропорты

«В связи с вводом 22 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево, часть рейсов авиакомпании, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару», — говорится в сообщении пресс-службы «Аэрофлота». По данным компании, экипажи и сотрудники представительств на местах сейчас информируют и обслуживают пассажиров, чьи рейсы были перенаправлены.